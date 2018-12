Gatta: finalmente sta arrivando nuovo regolamento su scavi

Roma – “E’ finalmente arrivato alla firma del direttore del dipartimento, e quindi alla mia immediatamente dopo, il nuovo addendum sul Regolamento scavi”. Lo ha annunciato l’assessore ai Lavori pubblici del Campidoglio, Margherita Gatta, rispondendo durante il question time dell’Assemblea capitolina a un’interrogazione del consigliere di Fdi, Francesco Figliomeni, in merito ai disagi sugli scavi in corso in alcune zone della citta’.

“Spesso e volentieri le imprese che svolgono lavori stradali adducono l’urgenza e, in base ad essa, aprono i cantieri dove ritengono piu’ opportuno. Con le nuove regole sara’ molto piu’ difficile. L’urgenza, infatti- ha spiegato Gatta- dovrebbe essere superata dal fatto che con il nuovo Regolamento, in tempo reale, si puo’ accedere alla procedura per richiedere l’autorizzazione, e sara’ molto piu’ difficile accedere all’urgenza. Inoltre sono state di molto aumentate le sanzioni in caso di diversi tipi di inadempienza, prima abbastanza basse e generiche”.

Il regolamento, ha ricordato l’assessore, “ha subito due ricorsi al Tar legati al fatto che le sanzioni erano state definite in modo troppo generico. Per ciascun lavoro le societa’ di sottoservizi, con le nuove regole, dovranno scrivere una specifica richiesta in cui accettano anche le sanzioni. Siamo arrivati alla fine di un processo che e’ durato piu’ del previsto- ha concluso Gatta- ma cosi’ facendo il provvedimento non sara’ piu’ soggetto ad alcun ricorso”.