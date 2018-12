Gava: incendio Tmb Salario classica goccia che fa traboccare vaso pieno

Roma – “L’incendio al TMB di Roma che sta diffondendo in citta’ fumo, odori e timori, e’ la classica goccia che fa traboccare un vaso che era gia’ colmo. Non e’ piu’ accettabile che il ciclo della gestione dei rifiuti continui ad essere una fonte di problemi per Roma quando invece in altre zone d’Italia e’ addirittura una risorsa ed una fonte di posti di lavoro”.

“Impianti come quello che ha preso fuoco sono obsoleti, sono serviti negli anni ad arricchire i proprietari delle discariche e, quel che e’ peggio, sono lontanissimi dalle nuove soluzioni che permettono di recuperare dai rifiuti sia materiali che energia pulita. Il rifiuto quando e’ indifferenziato e’ un problema, quando e’ differenziato e’ una ricchezza”.

“Ecco perche’ occorre subito disegnare una strategia che velocizzi e faccia migliorare la raccolta differenziata in brevissimo tempo. Ormai non si puo’ piu’ aspettare”. Lo dichiara Vannia Gava deputata della Lega e sottosegretaria all’ambiente