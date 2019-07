Gelmini: su rifiuti Governo non faccia come Ponzio Pilato

Roma – “Sui rifiuti che sommergono Roma continua l’estenuante tira e motta tra Raggi e Zingaretti. Se la citta’ e’ al collasso lo si deve all’inettitudine tanto del sindaco M5S, quanto del presidente della Regione, nonche’ segretario nazionale del Partito democratico. E di fronte a questo continuo scaricabarile il governo nazionale si comporta come Ponzio Pilato. Se ne lava le mani. Eppure avrebbe il dovere di intervenire per risolvere una situazione che sta diventando insopportabile per i milioni di abitanti della Capitale. L’esecutivo gialloverde faccia come Silvio Berlusconi con l’emergenza rifiuti di Napoli. Se a Palazzo Chigi c’e’ qualcuno, batta un colpo per risolvere il dramma dei rifiuti a Roma. Subito”. Cosi’ Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.