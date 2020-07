Gemelle siamesi separate, Bambin Gesù: intervento da un milione

Roma – “L’intervento e’ costato un milione di euro”. Lo ha fatto sapere la presidente del Bambino Gesu’ di Roma, Mariella Enoc, riferendosi all’intervento chirurgico condotto da un’equipe dell’ospedale pediatrico per separare le due gemelline siamesi provenienti da Bangui (Repubblica Centrafricana) nate unite per la testa.

“Ervina e Prefina mi hanno colpito particolarmente- ha raccontato Enoc, riferendosi alla sua missione nel 2018 a Bangui, per seguire i lavori di ampliamento della struttura pediatrica voluta da Papa Francesco- le vidi in un lettino, mi si disse che avevano pochi giorni di vita e che difficilmente potevano continuare a vivere perche’ bastava una piccola infezione e certamente non ce l’avrebbero fatta. Allora chiesi di poter provare a portarle in Italia per sottoporle a qualche esame e invece e’ uscita fuori la verita’: le due bambine potevano essere separate. Cosi’ e’ iniziato un lunghissimo cammino”. Ha quindi proseguito Enoc: “Certo, si tratta di due bambine e ci sono tanti bambini che muoiono nel mondo e non possiamo salvare. Ma io quel giorno ho incontrato quelle due bambine. E quando si incontra una vita che puo’ essere salvata, lo si deve fare”, ha concluso.