Gemelli: 249 pazienti e 45 posti letto attivati

Roma – “Alle ore 12 di oggi i pazienti con COVID-19 ricoverati presso i reparti della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS erano in totale 249 (+ 22 rispetto a ieri) cosi’ ripartiti: 59 presso i reparti del Columbus COVID – 2 Hospital, che proprio oggi ha attivato altri 45 posti letto singoli, e 190 ricoverati nei reparti dedicati a pazienti COVID del Policlinico Gemelli. Nelle ultime 24 ore sono stati 448 i tamponi effettuati e analizzati presso il Laboratorio di Virologia del Gemelli.”

“Quanto all’attivita’ del Pronto Soccorso del Gemelli per i pazienti COVID nella giornata di ieri sono giunte 82 ambulanze del 118, concentrate nell’arco di poche ore, soprattutto serali. L’iper afflusso di ambulanze con pazienti sospetti Covid-19 a bordo prevede una gestione particolare in quanto ad alta contagiosita’. Questi pazienti devono seguire un protocollo rigoroso di isolamento e distanziamento (almeno un metro dalle altre persone).”

“In caso di affollamento all’arrivo in Pronto Soccorso, risulta piu’ sicuro e prudente far permanere il paziente all’interno dell’ambulanza, in attesa che si renda disponibile la postazione di isolamento. Si tratta di una procedura ordinaria, dettata da criteri di prudenza e di protezione. Pertanto, se giungono piu’ ambulanze insieme, occorre necessariamente accogliere 1 paziente per volta”. Lo scrive in una nota la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Universita’ Cattolica del Sacro Cuore.