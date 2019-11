Gemelli, domani presentazione attività servizio psicologia clinica

Roma – La scienza medica e’ sempre piu’ personalizzata e attenta ai bisogni dei pazienti, compresi quelli cognitivi ed emotivi, psicologici e relazionali. Il mutamento culturale e di politica sanitaria presuppone un dialogo multidisciplinare con un modello psicologico e un’esperienza operativa che e’ sempre piu’ parte integrante del processo di cura del paziente ospedalizzato. A dare notizia dell’evento l’ufficio stampa del Policlinico Gemelli di Roma. I piu’ recenti studi hanno dimostrato i vantaggi clinici e assistenziali derivabili dall’integrazione tra i saperi della medicina e della psicologia e in questi ultimi decenni non solo e’ stato evidenziato il ruolo dei fattori psico-comportamentali per la salute, ma sono state messe a punto metodologie di valutazione e intervento specifiche, in particolare di psico-educazione, riduzione dello stress, gestione delle emozioni, autoregolazione, sviluppo del supporto socio-relazionale.

Promuovere una riflessione sul comportamento del singolo a fronte della reazione alla diagnosi e al percorso di cura di patologie complesse. Capire quale supporto puo’ dare la competenza psicologica e come essa interagisce con l’aspetto spirituale del singolo individuo e dei professionisti a cui si affida. Questi sono i principali argomenti che saranno oggetto di discussione tra gli esperti che parteciperanno al convegno ‘Psiche, corpo, spirito: alleati per la cura’ promosso dal Servizio di Psicologia Clinica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, coordinato dalla dottoressa Simonetta Ferretti, che avra’ luogo mercoledi’ 20 novembre, dalle ore 9 (Aula Brasca del Policlinico Universitario Gemelli Irccs, largo Agostino Gemelli 8).

Il convegno sara’ aperto da Giovanni Raimondi, Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da Rocco Bellantone, direttore del Governo Clinico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e introdotto da Simonetta Ferretti, coordinatore Servizio di Psicologia Clinica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs che presentera’ il Servizio di Psicologia Clinica del Policlinico Gemelli.

Le delicate tematiche verranno affrontate nei rispettivi ambiti psicologici, oncologici, psichiatrici e spirituali da Arndt Bussing, professore ordinario di Qualita’ della Vita, Spiritualita’ e Coping dell’Universita’ di Witten/Herdecke-Germania, Enzo Soresi, professore emerito Ospedale Niguarda-Milano, Gioacchino Pagliaro, direttore Servizio di Psicologia Ospedaliera Ausl-Bologna, Giampaolo Tortora, direttore Oncologia Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Davide Carrera, ex campione del mondo di apnea, Luigi Janiri, direttore Uoc Psichiatria Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Loredana Dinapoli, psicologa psicoterapeuta Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Maria Grazia Bocci, dirigente medico Uoc Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e Tossicologia Clinica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs.

A conclusione dell’incontro l’intervento di monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Universita’ Cattolica. Il convegno sara’ anche l’occasione per la presentazione delle attivita’ del Servizio di Psicologia Clinica del Policlinico Gemelli che “e’ chiamato ad affrontare la complessita’ dei fenomeni che agiscono sul paziente nel corso delle cure mediche- anticipa Simonetta Ferretti- La malattia infatti, si configura con diverse gradazioni di intensita’ e varianti come una situazione di crisi, spesso di crisi acuta, che in alcuni casi, come nelle malattie neoplastiche e in quelle croniche e degenerative, si puo’ tradurre in una vera e propria situazione estrema”. Questa situazione di crisi colpisce la maggior parte dei pazienti ospedalizzati, anche se in momenti diversi del percorso di malattia e in relazione alle loro caratteristiche di personalita’, rinforzate sovente dal contesto ospedaliero.

“Con circa 30 mila prestazioni l’anno e 78 ricerche attive- afferma Simonetta Ferretti- il Servizio di Psicologia Clinica del Gemelli si pone come obiettivo la prevenzione del disagio psicologico e il benessere emotivo dei pazienti e dei loro familiari che accedono al Policlinico Gemelli, seguendoli all’occorrenza nel loro percorso diagnostico terapeutico. Di recente costituzione, il Servizio basa la propria missione sul presupposto che sia necessario, in ambito ospedaliero, un cambio di paradigma: ‘dalla psicologia come processo di umanizzazione delle cure, alla psicologia come parte integrante della diagnosi e della cura’ conclude Ferretti”. Il Servizio di Psicologia Clinica del Gemelli si prende cura anche degli operatori sanitari che, per le caratteristiche stesse della loro professione, sono significativamente esposti a burnout. In questo senso sono previsti incontri di supporto alla gestione della relazione operatore-paziente, delle emozioni, dello stress e dei conflitti allo scopo di contenere il disagio e migliorare il benessere organizzativo. Ma significa anche garantire il migliore intervento possibile per l’instaurarsi della fiducia reciproca e per la costruzione di quell’alleanza terapeutica cosi’ utile per rendere il paziente compliance alla cura.