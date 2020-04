Gemelli: nuove “pillole” anti Covid-19 pubblicate su sito

Roma – Ecco alcune ‘pillole’ relative al Covid-19 pubblicate sul sito dell’ospedale Gemelli di Roma. Non solo polmonite. Anche il cuore a rischio in un paziente su cinque. I ricercatori cinesi lanciano l’allarme cuore nei pazienti con infezione da COVID-19. Oltre ai polmoni, anche il cuore si sta rivelando infatti giorno dopo giorno un possibile bersaglio del coronavirus. https://www.policlinicogemelli.it/news-eventi/covid-19-non-solo-po lmonite-anche-il-cuore-a-rischio-in-un-paziente-su-cinque/ Curare l’infezione da COVID-19 con il plasma dei pazienti guariti. Una nuova speranza.

Tra le proposte di trattamento per l’infezione da COVID-19, in questi giorni sta attirando l’interesse degli esperti quella di trattare i pazienti con il plasma dei malati che abbiano gia’ superato l’infezione. Questo consentirebbe di sfruttare l’immunita’ sviluppata da questi ultimi contro il virus (le cosiddette immunoglobuline, cioe’ gli anticorpi diretti contro il virus) per trattare e scongiurare il peggioramento delle condizioni dei pazienti con infezione in fase attiva. https://www.policlinicogemelli.it/news-eventi/curare-linfezione-da -covid-19-con-il-plasma-dei-pazienti-guariti-una-nuova-speranza/ Ridisegnare il futuro dell’assistenza per i pazienti.

Le lezioni della pandemia COVID-19. In questi giorni, lo sforzo di tutti i sistemi sanitari e’ volto a dare una risposta immediata per arginare l’esercito dei pazienti ‘acuti’ con infezione da COVID-19. Emergenze non differibili che stanno impegnando in uno ‘stress test’ senza precedenti i reparti di rianimazione, come quelli di degenza ‘ordinaria’. Ma c’e’ chi comincia a guardare oltre; in un momento di emergenza e’ fondamentale mantenere lucidita’ e pianificare l’assistenza per i mesi a venire, senza farsi travolgere dal presente. https://www.policlinicogemelli.it/news-eventi/ridisegnare-il-futur o-dellassistenza-per-i-pazienti-le-lezioni-della-pandemia-covid-19 /

Terapie anti-COVID-19: ecco le piu’ promettenti al momento Quali sono al momento le migliori strategie di trattamento contro l’infezione da COVID-19? Nonostante le mille fake news che circolano in rete e via social sull’argomento, in tutta onesta’ nessuno puo’ dare una risposta definitiva a questa domanda. Per un motivo molto semplice: mancano evidenze scientifiche. https://www.policlinicogemelli.it/news-eventi/terapie-anti-covid-1 9-ecco-le-piu-promettenti-al-momento/ Il miglior amico dell’uomo potrebbe fare da scudo contro il coronavirus? Uno studio italiano effettuato dall’Universita’ Cattolica di Roma, in collaborazione con l’Universita’ Magna Graecia di Catanzaro e l’Universita’ di Milano, ha portato a scoprire una grande somiglianza nella struttura della proteina spike del coronavirus umano con quella del cane e del bue, suggerendo dunque l’ipotesi (tutta da dimostrare) che l’esposizione a questi animali domestici possa dotarci di difese immunitarie ‘naturali’, in grado di attenuare i sintomi di un’eventuale infezione da COVID-19. https://www.policlinicogemelli.it/news-eventi/il-miglior-amico-del luomo-potrebbe-fare-da-scudo-contro-il-coronavirus/