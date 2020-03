Gemelli: ringraziamo Chiesa italiana per sostegno fondazione

Roma – “Esprimo a nome di tutta la comunita’ della Fondazione il nostro vivo ringraziamento per questo concreto segno di vicinanza della Chiesa italiana grazie al significativo contributo che la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha deciso di destinarci. Ci sentiamo confortati e incoraggiati da questo sostegno in questa fase di massimo sforzo di tutte le componenti della nostra istituzione (medici, infermieri, operatori sanitari, specializzandi, personale tecnico, cappellani) intitolata al fondatore dell’Universita’ Cattolica Padre Agostino Gemelli, che ci vede in prima linea dall’inizio della pandemia.”

“Questo contributo finanziario sara’ prontamente utilizzato per completare l’acquisto di tecnologie e mezzi per rendere ancora piu’ efficace la quotidiana battaglia contro il Coronavirus che la Fondazione sta conducendo con la cura di centinaia di pazienti con Covid19 assistiti e ricoverati sia nei reparti del Policlinico sia nei reparti del Columbus Covid 2 Hospital”. Cosi’ in un comunicato il Direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, Marco Elefanti.

In particolare i fondi saranno impiegati per il potenziamento dei laboratori di Microbiologia e Virologia del Gemelli con l’acquisto di ulteriori apparecchiature per la diagnostica dell’infezione da Coronavirus che velocizzino l’accesso alla diagnosi dei pazienti in attesa al pronto soccorso del Policlinico, nelle degenze e al domicilio. “Proseguiamo quindi con rinnovato impegno- conclude il Professor Elefanti- per dare una fattiva risposta insieme alla Chiesa italiana in questa fase difficile per il Paese”.