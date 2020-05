Gemelli, webinar su responsabilità medica

Roma – Gli strumenti normativi, interpretativi e applicativi usati fino a ieri, potranno essere utili anche nei contenziosi medico-legali post Covid? Si potra’ giudicare un errore medico commesso nell’attuale pandemia con gli stessi strumenti con cui sino ad ora si sono studiati e valutati i profili di responsabilita’ sanitaria? L’emergenza di un problema che non rientra in nessuno degli schemi scientifici attuali, rappresenta un’opportunita’ di evoluzione o una sfida fatale per il modello promosso dalla Legge Gelli (24/2017)? A rispondere a questi quesiti e’ dedicato il webinar dal titolo ‘La responsabilita’ medica e delle strutture sanitarie al tempo del Covid-19′, che si terra’ domani 12 maggio alle ore 14 in diretta streaming nel sito internet del Campus di Roma dell’ateneo (https://roma.unicatt.it), promosso da Universita’ Cattolica e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e patrocinato dalla Societa’ Italiana di Medicina Legale (Simla), e dall’Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Roma.

“Nel prossimo futuro- spiega il professor Antonio Oliva, Associato di Medicina legale all’Universita’ Cattolica- quando l’emergenza sara’ conclusa, sara’ necessario tenere conto delle oggettive complessita’ che gravano oggi sull’operato sanitario: le difficolta’ delle strutture sanitarie, dei decision makers e dei policy makers nel reperire risorse ed organizzare il lavoro nel contesto di una crisi di dimensioni planetarie e le difficolta’ dei singoli operatori sanitari, trovatisi a fronteggiare un virus delle dimensioni che non si conosceva per nulla e ancora oggi si conosce troppo poco.”

“Da questo primo obiettivo l’idea di far dialogare i giuristi del Policlinico Gemelli e dell’Universita’ Cattolica con esperti in campo sanitario, medico-legale e del risk management, da subito in prima linea nella riposta alla crisi, sull’attualita’ degli strumenti normativi, interpretativi e applicativi attualmente disponibili per giudicare la condotta professionale dei medici e delle strutture organizzative in condizioni di emergenza, sulle coordinate deontologiche che dovranno seguire avvocati e consulenti medico-legali e sulle possibili opportunita’ di evoluzione giuridica”.

I lavori saranno aperti dal saluto di Rocco Bellantone, preside della Facolta’ di Medicina e chirurgia dell’Universita’ Cattolica, Giovanni Scambia, direttore scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli Irccs, Antonino Galletti, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, e Cesare Placanica, presidente della Camera Penale di Roma. All’incontro che sara’ moderato dai docenti della facolta’ di medicina e chirurgia dell’Universita’ Cattolica Vincenzo Pascali, ordinario di Medicina Legale, e Antonio Oliva, associato di Medicina Legale, e introdotto da Roberto Cauda, direttore del Dipartimento di Sicurezza e Bioetica della Facolta’ di Medicina e chirurgia dell’ateneo, interverranno Nunzia D’Elia, procuratore aggiunto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, Matteo Caputo, associato di Diritto Penale alla Facolta’ di Giurisprudenza dell’Universita’ Cattolica, Andrea Montagni, consigliere della Corte di Cassazione, Giulio Ponzanelli, ordinario di Diritto Privato alla Facolta’ di Giurisprudenza dell’ Universita’ Cattolica, Marco Marazza, Ordinario di Diritto del Lavoro alla Facolta’ di Medicina e chirurgia dell’Universita’ Cattolica, Giuseppe Vetrugno, Risk Manager della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli Irccs, e Gaetano Scalise, avvocato Penalista alla Camera Penale di Roma. Le conclusioni sono affidate a Mario Savini Nicci, Avvocato Civilista e docente della Scuola Specializzazione in Medicina Legale all’Universita’ Cattolica.