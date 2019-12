Generale Ciceri premia Carabinieri in servizio e congedo

Roma – Questa mattina, il Vice Comandante Generale dell’Arma e Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, Generale di Corpo d’Armata Ilio Ciceri, si e’ recato in visita al Comando Legione Carabinieri Lazio. Ricevuto nella caserma di Piazza del Popolo dal Comandante della Legione, Generale di Brigata Marco Minicucci, l’alto ufficiale ha incontrato lo Stato Maggiore e il personale della sede, con una delegazione di ogni Comando Provinciale della regione, la Rappresentanza Militare e una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel corso della visita, il Generale Ciceri ha consegnato importanti riconoscimenti e ricompense a militari in servizio ed in congedo che si sono distinti in operazioni di servizio di rilievo investigativo o nel fronteggiare particolari situazioni di pericolo per l’incolumita’ fisica di cittadini. Una medaglia di Bronzo al Valor Civile e’ stata consegnata al Mar. Ord. Francesco Tosi, unitamente all’App. Sc. Giancarlo De Santis, per aver tratto in salvo un anziano privo di sensi, dopo essersi introdotti in un appartamento interessato da un incendio e saturo di fumo, il 5 novembre 2013 a Caprarola.

Un attestato di Pubblica Benemerenza al Merito Civile e’ stato consegnato al Mar. Ord. Roberto Menichelli per aver soccorso e tratto in salvo, tuffandosi in mare, libero dal servizio, un bambino in difficolta’ a causa della forte corrente, a Montalto di Castro (VT), il 3 luglio 2014. Un attestato di Pubblica Benemerenza al Merito Civile e’ stato invece consegnato al Brig. Ca. QS Luigi Podda e al V. Brig. Stefano Rossi per aver, senza esitazione, soccorso e tratto in salvo il conducente di un’autovettura rimasta bloccata all’interno di un sottopasso allagato a seguito di violente precipitazioni piovose, a Valmontone (RM), il 1 febbraio 2014.

Il Luogotenente in congedo Giuseppe Soricelli, gia’ Comandante della Stazione Carabinieri di Roma via Vittorio Veneto per 39 anni, e’ stato insignito della “Croce di Bronzo al Merito dell’Arma dei Carabinieri”, per aver svolto servizio nell’Arma con straordinaria abnegazione e spirito d’iniziativa, esercitando azione di comando autorevole ed efficace, coniugando perfettamente le complesse attivita’ istituzionali con le varie problematiche locali.

Un Encomio Semplice del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e’ stato concesso ai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia per aver disarticolato un’associazione per delinquere, epigona del clan Triassi e storicamente contrapposta a quella della famiglia degli Spada, responsabile di spaccio e traffico internazionale di stupefacenti, sequestro di persona, estorsione, detenzione illegale di armi e altri gravi reati, arrestato 44 malviventi e sequestrato kg 1,3 di cocaina e kg 142 di hashish, 5 pistole, 2 fucili, munizionamento vario, immobili e altri beni per un valore complessivo di circa 2 milione di euro (Operazione Maverick, conclusa nell’ottobre 2018).

Un Encomio Solenne Collettivo del Comandante Interregionale “Podgora” concesso ai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca per aver sviluppato e condotto complesse attivita’ d’indagine che hanno consentito di arrestare 61 malviventi responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, sequestrare diversi quantitativi di cocaina, hashish e marijuana, una pistola e relativo munizionamento, nonche’ denaro contante per un valore complessivo di circa 17 mila euro (Operazione Torri Gemelle, conclusa nel giugno del 2018).

Un Encomio Semplice del Comandante Interregionale “Podgora” concesso anche ai Carabinieri del Comando Provinciale di Viterbo per aver partecipato a complessa attivita’ d’indagine che ha consentito di arrestare 13 persone appartenenti a un’organizzazione criminale di tipo mafioso responsabile di detenzione illegale di armi, estorsione, lesioni personali, incendio e altro (Operazione “Erostrato” conclusa nel gennaio 2019. Un Encomio Semplice del Comandante Interregionale “Podgora” consegnato ai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati per aver rintracciato, disarmato e tratto in arresto, recuperando l’intera refurtiva, un individuo che aveva rapinato una farmacia ed esploso due colpi d’arma da fuoco all’indirizzo del veicolo del titolare dell’esercizio commerciale, a Rocca di Papa (RM), il 19 marzo 2018.

Encomio Solenne del Sig. Comandante Interregionale “Podgora” concesso ai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Monterotondo, per aver condotto una complessa attivita’ d’indagine, in materia di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, che ha consentito di disarticolare tre sodalizi criminali, autonomi ma legati tra loro da interessi illeciti, arrestare 27 persone, sequestrare kg 6 circa di droga di diverso genere e circa 18 mila euro in contanti (Operazione “I soliti noti” conclusa nell’ottobre 2018).

Encomio Semplice del Comandante Interregionale “Podgora” ai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Roma, per aver partecipato a complessa attivita’ investigativa che ha consentito di arrestare 20 persone, appartenenti a due distinti sodalizi criminali, responsabili di traffico di sostanze stupefacenti, lesioni gravi e detenzione di armi, sequestrare beni mobili e immobili per un valore di circa 3 milioni di euro (Operazione “Gallardo” conclusa tra marzo e dicembre 2018).

Nella circostanza sono state inoltre consegnate in forma solenne 113 “Medaglie Mauriziane” concesse dal Presidente della Repubblica Italiana ad Ufficiali e Luogotenenti, al compimento di cinquant’anni di servizio militare: agli anni di servizio effettivamente prestati si sommano il periodo di comando per intero ed i periodi di servizio nei reparti operativi o la partecipazione alle operazioni di pace in teatri operativi esteri. In occasione della sua visita il Generale Ciceri ha infine formulato gli auguri per le prossime festivita’ Natalizie e di fine anno a tutti i Carabinieri della Legione Carabinieri Lazio e alle loro famiglie.