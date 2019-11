Genzano, Vincenzi: scritte su Municipio affronto a cultura antifascista

Roma – “Condanniamo fermamente le azioni ignobili dei balordi che questa notte, in modo vile, hanno imbrattato le targhe in memoria dei caduti per la follia nazifascista a Genzano. Sono sfregi odiosi che offendono la cultura democratica del comune castellano, ma che non serviranno a offuscarne la profonda tradizione antifascista, cosi’ come dimostrato anche dal sostegno alla senatrice Liliana Segre espresso nei giorni scorsi con una mobilitazione di tutta la citta’. La memoria non si tocca, anzi nell’esprimere tutta la nostra vicinanza ai cittadini e al comune di Genzano, vogliamo ribadire con forza l’impegno a contrastare ogni velleitario rigurgito di autoritarismo e tempi bui e tutte le politiche che alimentano ogni giorno il clima d’odio”. Cosi’ in un comunicato Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Lazio.