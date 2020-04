Gerardi: per Cassino alta velocità rimane miraggio

Roma – “Nel Sud della provincia di Frosinone l’Alta Velocita’, di cui tanto si riempie la bocca il presidente e segretario Pd Zingaretti, resta un miraggio, mentre la realta’ e’ solo una montagna di spazzatura, fatta di discariche a servizio dei rifiuti del Comune di Roma. L’Alta Velocita’ nel Sud di Frosinone di fatto non esiste visto che il tempo di percorrenza della tratta con la capitale sara’ di un’ora e dieci, decisamente troppo per definirla ad alta velocita’. Senza la stazione Tav a Cassino, l’Alta velocita’ resta un’opera monca, un inganno a tutti i pendolari e i viaggiatori del Sud della provincia, evidentemente considerati di serie B per il Pd regionale e nazionale”. Lo dichiara in una nota la deputata della Lega, Francesca Gerardi.