Gestione impianti comunali, si va verso proroga di due anni

Roma – Prolungare di due anni i termini di gestione degli impianti sportivi comunali dando ai gestori la possibilita’ di ammortizzare le spese da sostenere. Snellimento delle procedure autorizzative per fare lavori di ammodernamento o di altro genere. Sara’ questo il contenuto della delibera che uscira’ dal dibattito in corso alla commissione capitolina Sport, dove si sta lavorando per armonizzare quattro diverse proposte, tutte dedicate al sostegno degli impianti sportivi comunali in seguito all’emergenza Covid-19: una del M5s, una del Pd, una di Fdi e l’ultima a firma di Svetlana Celli. Oggi la commissione si e’ riunita per esaminare i diversi contenuti.

“Mi sembra che ci sia armonia tra tutti i consiglieri- ha spiegato il presidente Angelo Diario- oggi non e’ stato espresso alcun parere perche’ ci serve ancora qualche giorno per assembrare le varie proposte. Durante la prossima riunione della commissione potremo esprimere il parere. L’obiettivo e’ trovare una soluzione valida per il maggior numero di gestori, anche se non si puo’ parlare di proroga tecnica. Per i circa 90 scaduti, che non possono beneficiare di proroga tecnica, il nostro obiettivo e’ comprenderli comunque nell’atto che proporremo per il voto in aula. Ma serviranno prima almeno due settimane per dare tempo ai Municipi di esprimersi”.