Gettone presenza consiglieri in Assemblea capitolina verrà devoluto a Stato francese

Roma – Il gettone di presenza dei consiglieri per l’odierna seduta dell’Assemblea capitolina verra’ devoluto allo Stato francese come contributo per la ricostruzione della Cattedrale di Notre Dame di Parigi, distrutta ieri in un devastante rogo.

La proposta e’ stata avanzata dal consigliere del Pd, Orlando Corsetti, e accolta dal vicepresidente vicario dell’Aula, Enrico Stefano (M5S): “Massima disponibilita’, discuteremo l’iniziativa nella prossima conferenza dei capigruppo”.