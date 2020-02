Ghera: altro fallimento per Zingaretti, piano in ritardo

Roma – “La prima commissione regionale sul ‘piano rifiuti’ della Regione Lazio, tenutasi oggi, conferma il buio totale della giunta Zingaretti sul tema ambientale. Un piano che – come denunciato piu’ volte da Fdi – arriva in grande ritardo e che in realta’ non affronta le criticita’ del territorio. Un vuoto che per anni ha permesso al Comune e alla Regione di rimpallarsi le responsabilita’, proprio come sta accadendo con la sindaca Raggi e il ‘governatore-fantasma’ Zingaretti sulla scelta delle discariche. Nel frattempo l’emergenza a Roma continua, la differenziata e’ ferma al palo, mentre i servizi di spazzamento e pulizia non migliorano. Solo oggi, la sinistra che amministra il Lazio si permette di discutere il ‘piano rifiuti’, senza pianificazione e programmazione a riprova del fallimento di Zingaretti anche su questo tema”. E’ quanto dichiara in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.