Ghera: anche personale Polizia penalizzato da orario Ztl

Roma – “La Giunta 5 Stelle ha predisposto per dicembre, durante il periodo delle festivita’ natalizie, una delibera che riguarda il prolungamento della Ztl fino alle ore 19 e successivamente addirittura fino alle 20. Riteniamo si tratti di un provvedimento restrittivo che, oltre a colpire romani e commercianti, mettera’ a disagio anche al personale di Polizia e Forze dell’Ordine – come denunciato fortemente dal sindacato Consap. Come Fratelli d’Italia chiediamo alla sindaca Raggi che il Campidoglio si faccia carico di fornire a tutti i poliziotti turnisti, che svolgono quindi un servizio di pubblica utilita’, un plafond di ingressi gratuiti per la Ztl. I grillini anziche’ incentivare la mobilita’ sostenibile e rendere piu’ efficiente il trasporto pubblico locale penalizzano cittadini e categorie”. E’ quanto dichiara in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.