Ghera: centro carni struttura occupazionale di primo livello, comune si attivi

Roma – “Questa mattina abbiamo visitato un’altra eccellenza della Capitale: il Centro Carni in viale Palmiro Togliatti. Una struttura di livello per lo smistamento di carni provenienti sia da allevatori locali della zona che da aziende esterne. Circa 1300 persone impiegate nel centro e oltre 30 milioni di carne commercializzata dove come ci hanno spiegato gli addetti del centro vengono utilizzate solo merci di prima qualita’”.

“Abbiamo incontrato i vertici del Centro Carni e le maestranze, una struttura occupazionale di primo livello ed e’ paradossale che l’Amministrazione Capitolina non investa per programmare un piano industriale che garantisca un futuro ancor piu’ consolidato a questa realta’”. È quanto dichiara in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi alla Regione Lazio e candidato alle elezioni europee nel collegio Italia-Centro, a margine della visita presso il Centro Carni di Roma Capitale.