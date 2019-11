Ghera-Colosimo a Zingaretti: dichiari stato di calamità per regione Lazio

Roma – “L’ondata di maltempo di questi giorni sta devastando il litorale laziale, bollettino nero e grandi criticita’ sulle coste Nord e Sud-Santa Marinella, Latina, Civitavecchia, compresa Ostia, rimaste travolte dalle mareggiate. Detriti e rifiuti sugli arenili, cabine distrutte, ristoranti inondati, a Fregene ha ceduto il pavimento di uno stabilimento balneare. Metri di spiaggia mangiata a vantaggio di un’erosione che rischia di non arrestarsi, danni per il territorio, comprese le diverse aree naturali protette, e per il settore turistico-balneare”.

“Come Fratelli d’Italia presenteremo un’interrogazione per sapere sia quali sono gli interventi strutturali – gia’ pianificati e realizzati che quelli in emergenza che saranno effettuati a seguito del maltempo di questi giorni. La situazione rimane di allerta, pertanto chiediamo a Zingaretti ‘presidente fantasma’ anche in questa occasione di dichiarare lo stato di calamita’ per la regione Lazio”. E’ quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi alla Regione Lazio, Fabrizio Ghera capogruppo e Chiara Colosimo consigliere regionale.