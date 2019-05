Ghera-De Priamo: procedimento sfratto solo rimandato, figuraccia Raggi

Roma – “Ieri la sindaca di Roma si e’ recata nel quartiere di Casal Bruciato per far visita a un’anziana 72enne che, seppur legittima assegnataria di un alloggio, e’ sotto sfratto perche’ le sue condizioni di salute gli hanno impedito di difendersi dall’accusa di morosita’. A seguito dell’incontro la Raggi ha annunciato in pompa magna – come evidenziato da tutti gli organi di stampa – che il procedimento di sfratto era stato bloccato”. Cosi’ in un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo alla Regione Lazio e candidato alle elezioni europee nel collegio Italia-Centro e Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio.

“A nemmeno 24 ore da quell’annuncio la figlia della signora fa sapere – come ha riportato l’AdnKronos – che lo sfratto e’ comunque in corso ed e’ solo rinviato al 4 luglio 2019. Dalla Raggi clamorosa figuraccia con le solite promesse in salsa grillina. Da’ le case ai rom e dimentica italiani” -hanno concluso Ghera e De Priamo