Ghera-De Priamo: Raggi faccia rimuovere manifesto blasfemo esterno Macro

Roma – “Il manifesto affisso all’esterno del Macro di Roma, Museo di arte contemporanea della Capitale, e’ di una vergogna inaudita. Stamane, recandoci sul posto abbiamo notato un’immagine volgare che ritrae un bambino in ginocchio davanti a Gesu’ Cristo, quest’ultimo in evidente stato di eccitazione e con la mano in testa al bimbo”.

“E’ inaccettabile che roba del genere venga esposta al pubblico, in un museo importante della citta’ – peraltro con fondi pubblici – e frequentato anche da famiglie. Come Fratelli d’Italia chiediamo alla sindaca Raggi di far rimuovere urgentemente la locandina blasfema, indegna e offensiva non solo dei cristiani ma anche di Roma”.

E’ quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi, Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio e Andrea De Priamo capogruppo alla Regione Lazio.