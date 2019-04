Ghera: emergenza immigrazione a Roma resta evidente, dove sono promesse Raggi e Salvini?

Roma – “Che fine hanno fatto le promesse di Salvini e della sindaca Raggi sulla sicurezza nella Capitale? Quanto accaduto alla vigilia di Pasqua presso la stazione Termini dove un marocchino avrebbe accoltellato alla gola un uomo perche’ portava un crocifisso al collo fa riemergere il problema dell’immigrazione islamica. Un tema su cui Fdi gia’ in passato aveva denunciato la presenza di moschee abusive e non autorizzate in citta’”.

“Di fatto, resta evidente l’emergenza immigrazione nella Capitale che riguarda sia i rifugiati che i nomadi -spiega Ghera-. Gli annunci flop di Salvini sui rimpatri e i campi rom ancora in piedi confermano che nulla e’ cambiato. In tutto questo registriamo la mancanza di presidi di sicurezza in alcuni territori come nel caso del Tiburtino ancora senza commissariato, il noto trasferimento in via Tedeschi, a causa dell’immobilismo del ministero dell’Interno e del Comune che non riescono a sbloccare l’iter”.

È quanto dichiara in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi alla Regione Lazio e candidato alle elezioni europee nel Collegio Italia-Centro.