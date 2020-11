Ghera (FDI): Regione rinvii concorso Ergife

Politica Roma – “Zingaretti e D’Amato sono sempre più in contraddizione: emanano ordinanze restrittive delle libertà dei cittadini e poi consentono lo svolgimento di un concorso che richiama e concentra migliaia di persone, provenienti da diverse regioni, in un solo luogo, con il rischio di accendere un nuovo focolaio dell’epidemia”.

Così in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.

“Tra l’altro questo concorso per dirigente psicologo si svolgerebbe in condizioni di disparità dal momento che molti ammessi alle prove non potranno parteciparvi perché in quarantena e tanti altri saranno costretti a rinunciare su consiglio del medico perché fortemente a rischio contagio essendo immunodepressi o affetti da patologie croniche.

Il presidente Zingaretti ed il suo braccio destro D’Amato rammentino che il loro compito è proteggere la salute dei cittadini del Lazio e rinviino il concorso a quando la emergenza sanitaria sarà terminata” conclude il comunicato