Ghera: Raggi non controlla più città fallendo su tutti fronti, lasci Campidoglio

Roma – “La sindaca non controlla piu’ questa citta’ e su alcuni temi come il decoro e la sicurezza ha completamente fallito su tutti i fronti. Il centro storico e’ un suk a cielo aperto con accampamenti nel Tridente, peraltro area tutelata dall’Unesco, ed e’ una vergogna che addirittura ci sia qualcuno che possa montare indisturbato una tenda da campeggio in via della Frezza”.

“Raggi molli il Campidoglio e si dimetta -dice Ghera-. Che fine hanno fatto i controlli sbandierati dalla Giunta 5 Stelle? In periferia va ancora peggio, ieri un vasto incendio e’ scoppiato sulla Collatina vicino all’ex stazione Togliatti – insediamento abusivo contro il quale presentammo anche un’interrogazione in Campidoglio – dove a prendere fuoco sarebbe stata una vasta area trasformata in discarica con una colonna di fumo che si e’ alzata fino al quartiere Colli Aniene, provocando anche la protesta dei residenti esasperati dai continui roghi tossici dei campi rom adiacenti al quartiere”.

Cosi’ in un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo alla Regione Lazio e candidato alle Elezioni Europee nel collegio Italia-Centro.