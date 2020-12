Ghera: Regione Lazio annuncia vaccini Covid, ma quelli antinfluenzali?

Roma – “Un crono programma dettagliato e ambizioso (ma solo sulla carta) per la somministrazione delle prime centinaia di migliaia di dosi, presentato alla stampa con dovizia di particolari, questa volta non bastera’.”

“Serviranno i fatti per convincere e rassicurare le categorie professionali in prima linea contro il Covid-19, tutti coloro che stanno perdendo il lavoro, i cittadini che temono per la loro salute e quella dei loro cari piu’ vulnerabili.”

“L’auspicio e’ che il vaccino contro il Coronavirus sia veramente disponibile presto per tutti e che non si ripeta il disastro dei vaccini antiinfluenzali in gran parte ancora da distribuire a pochi giorni da Natale, con partite non consegnate e stock bloccati alle dogane, dopo la tambureggiante propaganda estiva condotta dallo stesso Zingaretti che voleva renderlo obbligatorio”. Cosi’ in un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.