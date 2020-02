Ghera: in Regione Lazio nostra attenzione va a crisi Secur

Roma – “Su richiesta di Fdi si e’ esaminata oggi in commissione Lavoro la situazione di crisi dell’istituto di Vigilanza privata Gruppo Secur che da circa 6 mesi non ricevono lo stipendio e che temono di perdere il proprio impiego stante la crisi dell’azienda. Grazie al nostro intervento l’assessore si e’ impegnato a confrontarsi con il ministero dello Sviluppo Economico e con la Prefettura. In attesa di eventuali segnali positivi dal Gruppo Secur, la Commissione tornera’ a riunirsi sulla questione tra quindici giorni”. Cosi’ in un comunicato, il consigliere Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio.