Ghera: responsabilità politica di Zingaretti su mascherine

Roma – “Sul caso mascherine il mio pensiero e ringraziamento va a tutti coloro che a vari livelli hanno lavorato in condizioni di rischio a causa dei comportamenti scorretti di qualcuno. Chiedo al presidente Zingaretti di assumersi la responsabilita’ politica di quanto e’ accaduto. Se si evidenziera’ che c’e’ stato dolo, chi ha sbagliato deve pagare, su questo Fdi non fara’ sconti. A noi interessa capire perche’ le mascherine non sono arrivate e vogliamo essere sicuri che in futuro i sanitari abbiano sempre a i dispositivi di protezione. Sulla questione per settimane abbiamo chiesto un Consiglio, ma anche oggi non sono arrivate risposte.”

“Registriamo finalmente la presenza in Aula del presidente, ma ribadiamo che una sola partecipazione non basta, dobbiamo iniziare da capo un nuovo impegnativo lavoro, se Zingaretti vuole assolvere al compito che gli e’ stato conferito deve esserci sempre. Questo lo pone inevitabilmente di fronte alla necessita’ di rinunciare al doppio incarico che non gli consente di dedicare la necessaria attenzione ai problemi della Regione Lazio, come giustamente rilevato da autorevoli organi di stampa nazionali”. Cosi’ nell’intervento di apertura del Consiglio, Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.