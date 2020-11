Ghera: su bonus affitti Comune fermo

Roma – “Sono migliaia i cittadini romani che non hanno ancora ricevuto il buono affitto, un grave ritardo determinato dalle complesse e tortuose procedure volute dalla giunta Raggi che hanno sortito come unico effetto quello di privare le persone maggiormente bisognose di un sostegno economico fondamentale, ancora piu’ necessario in questa congiuntura particolarmente critica dal punto di vista economico e sociale.”

“In occasione dell’odierna seduta della Commissione Regionale sulle Politiche Abitative e’ stato evidenziato come le sovrastrutture burocratiche imposte anche in questo caso dalla Amministrazione M5stelle per la gestione ed erogazione del contributo economico in favore degli aventi diritto, collochino Roma Capitale al posto di fanalino di coda nello stanziamento dei buoni affitto, mentre gli altri Comuni del Lazio si sono dimostrati piu’ rapidi e virtuosi”. Cosi’ in un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.