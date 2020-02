Ghera: Zingaretti abbandona Regione ma trova tempo per Lula

Roma – “Siamo al paradosso, il ‘presidente fantasma’ della Regione Lazio, che passa piu’ tempo in giro per l’Italia dietro al suo partito che ad occuparsi delle emergenze dei cittadini, trova il tempo per incontrare Lula. L’ex presidente del Brasile che, senza vergogna, si e’ opposto all’estradizione di Cesare Battisti, proteggendo cosi’ il terrorista dei Pac – i Proletari armati per il comunismo – gia’ condannato all’ergastolo dalla giustizia italiana. Zingaretti abbandona la Regione Lazio ma abbraccia chi ha coccolato criminali”. Cosi’ in un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.