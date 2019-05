Roma – “La scorta non e’ un privilegio, tantomeno quando blindata. È una limitazione della propria liberta’ personale, per non rischiare la vita. Le istituzioni devono essere unite contro la criminalita’ organizzata, contro chi vuole farci paura. A Virginia Raggi la mia solidarieta’”. Cosi’ su twitter il deputato Pd e consigliere capitolino, Roberto Giachetti.