Giannini: accordo tra Roma e Fiumicino deve avere supporto di Regione

Roma – “Accogliamo con soddisfazione che i sindacati Taxi siano stati ricevuti oggi presso la Prefettura di Roma per illustrare la grave situazione nella quale sono costretti a operare tassisti e noleggiatori regolari soprattutto alla luce degli ultimi accadimenti nei Terminal dell’Aeroporto di Fiumicino. Il governatore Zingaretti non si nasconda come al solito dietro a un dito e affronti in Regione la questione come richiesto ieri dalla Lega attraverso la convocazione di una commissione d’urgenza. Il problema degli abusivi presso lo scalo internazionale di Fiumicino non e’ piu’ rinviabile e necessita di misure urgenti e concrete come la possibilita’ avanzata che la polizia municipale di Roma operi da subito di concerto con quella di Fiumicino”. Cosi’ in un comunicato il consigliere della Lega alla Regione Lazio, Daniele Giannini.