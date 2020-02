Giannini: attacco D’Amato a medici Codogno è gesto inqualificabile

Roma – “Il collega Ciani non ha fatto in tempo a congratularsi con la giunta Zingaretti per la sobrieta’ con la quale ha affrontato l’emergenza Coranavirus, che Alessio D’Amato, convocato in commissione Sanita’ per riferire sulle misure adottate dalla Regione, lo ha smentito immediatamente. In un clima sereno e senza alcun motivo Alessio D’Amato, assessore alla sanita’ commissariata, dall’alto della sua laurea in sociologia, ha criticato l’operato del personale della struttura ospedaliera di Codogno. Dopo aver portato il direttore dello Spallanzani in una riunione del Pd impartisce, senza alcuna competenza, lezioni ai medici lombardi. Qualcuno, in via Cristoforo Colombo, freni l’improvvida esuberanza di D’Amato”. Cosi’ in un comunicato Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega.