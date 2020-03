Giannini: caricherò cellulare a presidente Municipio XV

Roma – “Sono disponibile ad effettuare per conto del Presidente del XV Municipio una ricarica telefonica per permettergli di comunicare la chiusura del Municipio a tutti i consiglieri eletti e a tutti i cittadini. È comunque paradossale che con uno stipendio di circa 3mila euro al mese si resti senza credito ma e’ molto grave che accada e venga usato come giustificazione in un momento cosi’ emergenziale. La politica dei 5 Stelle a Roma e’ passata dallo streaming esasperato di qualche anno fa, a tagliare improvvisamente le comunicazioni…”. È quanto dichiara Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega, in una nota.