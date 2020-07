Giannini: casi importazione Regione Lazio causa sbarchi clandestini

Roma – “Nel Lazio potremmo avere presto nuovi focolai di Covid-19 ‘grazie’ ai casi di importazione come ammesso anche oggi dall’assessore alla Sanita’, Alessio D’Amato. E’ letteralmente inaudito mettere a repentaglio la salute dei cittadini perche’ il presidente Zingaretti, d’accordo con Conte, continua a far sbarcare i clandestini infetti con la complicita’ delle ONG. I bollettini di D’Amato parlano chiaro e Matteo Salvini aveva ragione nel voler chiudere i porti”. Cosi’ in un comunicato Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega e membro della commissione Sanita’.