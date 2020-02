Giannini: commissioni Regione Lazio Lavoro e Attività Produttive vanno riunite

Roma – “In merito al diffondersi del coronavirus, ho inviato una richiesta urgente di audizione delle Commissioni Attivita’ Produttive e Lavoro per affrontare la crisi del comparto del Turismo e per la tutela dei lavoratori. Occorre attivare al piu’ presto una Cabina di Regia che possa mettere in campo una serie di azioni tra cui l’adozione di ammortizzatori sociali in deroga per i numerosi lavoratori colpiti dalla crisi causata dall’annullamento e/o dalle numerose disdette relativamente alle recenti disposizioni governative”. È quanto dichiara, in una nota, Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega e membro della commissione Lavoro. “Le Agenzie Viaggio, gli alberghi e i Pubblici Esercizi- ha aggiunto- hanno bisogno di interventi di supporto da parte delle Istituzioni e la Regione deve fare la sua parte”.