Roma – “A seguito delle disposizioni legate all’emergenza sanitaria, si precisa che per la conferenza stampa che terra’ Matteo Salvini nella giornata di domani alle 11.30 presso la sala Mechelli in via della Pisana, sara’ consentito l’accesso esclusivamente ai giornalisti accreditati”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale della Lega Daniele Giannini.