Giannini: emendamento in bilancio Regione per contributo celebrazioni

Roma – “La Lega ha presentato un emendamento nel corrente bilancio regionale per contribuire in modo fattivo alle celebrazioni previste per il prossimo l’anniversario dei 150 anni della capitale d’Italia. Mi auguro che la mia proposta di stanziare centomila euro destinati a iniziative ed eventi in vista del prossimo 20 settembre, sia accolta anche dalla maggioranza e dall’intera opposizione. Che Roma sia davvero una citta’ unica ed eccezionale e’ fuori discussione”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini.