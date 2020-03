Giannini: in farmacie, ambulatori e ospedali c’è sos mascherine

Roma – “Dotare gratuitamente di mascherine anti contagio poiche’ svolgono in questo momento mansioni indispensabili per la ‘sopravvivenza’ della nazione, anche tutti i lavoratori che operano nelle farmacie, nei presidi ospedalieri, negli ambulatori e nei supermercati e che quotidianamente sono a stretto contatto con pazienti, fornitori e clienti”. È quanto dichiara, in una nota, Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega. “Ci risulta che molti di questi operatori, che gia’ avevano provveduto a proprie spese all’acquisto di mascherine, oggi hanno difficolta’ a reperirne altre- conclude Giannini- Se proprio gli ospedali e gli ambulatori, come i supermercati e le farmacie, nonche’ tutte quelle attivita’ oggi aperte al pubblico sono indicate dal recente Decreto del presidente del Consiglio come indispensabili per garantire beni e servizi di prima necessita’, sarebbe auspicabile che fossero distribuiti adeguati kit di protezione a tutti coloro che al momento riescono a garantire questo servizio”.