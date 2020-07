Giannini: impossibile controllare atti Giunta

Roma – “Zingaretti, piu’ o meno consapevolmente, impedisce ai consiglieri regionali di esercitare le funzioni di controllo sull’attivita’ della Giunta in palese violazione dell’articolo 23 dello Statuto”. Lo afferma Daniele Giannini, consigliere regionale del Lazio della Lega. “Dalla scorsa settimana- prosegue il consigliere- non e’ piu’ possibile accedere al ‘Sistema informativo regionale’, un prezioso strumento che permetteva di consultare gli atti di presidente, assessori e dirigenti e senza il quale, peraltro, lo ‘scandalo mascherine’ non sarebbe mai emerso”. “Una volta inserite le abituali credenziali- conclude Giannini- un messaggio istantaneo avvisa l’utente che e’ stato ‘disabilitato’. Ci auguriamo che la Giunta ripristini quanto prima la trasparenza e la pubblicita’ degli atti, consentendo ai consiglieri di esercitare appieno le loro funzioni”.