Giannini: con le ruspe anche Caudo adotta politica Lega

Roma – “Al di la’ dei soliti slogan buonisti anche un progressista come Caudo adotta le politiche della Lega per ripulire i quartieri del III municipio dagli insediamenti abusivi. Questo e’ solo un antipasto di quello che accadra’ in tutti i municipi e al comune di Roma tra un anno, se andra’ a governare la Lega. Ora mi aspetto di vedere uno dei tanti striscioni appesi nella sede di Piazza Sempione con la scritta: ‘Basta illegalita””. Cosi’ in un comunicato il Consigliere regionale del Lazio della Lega, Daniele Giannini.