Giannini: ordinanza regionale su Tpl ignora taxi

Roma – “Dopo aver letto l’ordinanza del presidente della Regione Lazio per affrontare l’emergenza corona virus, riguardante nello specifico le misure da adottare per il trasporto pubblico locale, rimaniamo basiti nel constatare che offre due pesi e due misure. Se da una parte, infatti, si legge che gli autobus dovranno ridurre l’orario di servizio (nonche’ la sanificazione dei mezzi e misure di protezione per gli addetti attraverso mascherine e distanza di sicurezza), per il trasporto non di linea, (taxi), al contrario, si dovranno rispettare le stesse regole ma garantire il servizio 24 ore.”

“Imbarazzante poi il comportamento della Raggi che oltre a stendere infantili lenzuoli sul balcone del Campidoglio, si mostra muta ed immobile di fronte ai seri problemi dei tassisti in materia di mancati guadagni e di tutela della salute. Come la dotazione di mascherine, guanti e bagni chimici in prossimita’ delle aree sosta considerata la chiusura dei bar.”

“O come la richiesta rivolta dagli stessi tassisti alla sindaca ma caduta nel vuoto, di predisporre un’ordinanza affinche’ i clienti sedessero solo nei sedili posteriori per garantire la giusta distanza. Non vorrei che per l’ennesima volta Regione e Comune considerino i tassisti lavoratori ‘di serie b’ che devono quindi arrangiarsi da soli”. Cosi’ in un comunicato Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega.