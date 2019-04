Giannini: problemi di Roma conosciuti da tutti, ecco proposte Lega per dopo Raggi

Roma – “Dobbiamo prepararci al dopo Raggi piuttosto che continuare a criticare, le problematiche di Roma le conosciamo tutte. Da oggi parte la proposta per amministrare bene la citta’”. Daniele Giannini ha le idee chiare sul da farsi. Per il consigliere della Lega alla Regione Lazio (e segretario d’aula alla Pisana), gia’ presidente del XVIII Municipio di Roma (XIV dopo la riforma) ai tempi di Alemanno sindaco, e’ tempo di rompere gli indugi. In un’intervista spiega come intende muoversi il partito di Salvini per le prossime elezioni capitoline, forse ancora piu’ vicine di quanto si pensi dopo la caduta anche dell’XI Municipio e l’approssimarsi delle Europee.

“Fare peggio di Alemanno e Marino era difficile, ma la Raggi c’e’ riuscita. Non c’e’ stato un cambiamento, ne’ questa nuova aria che tanto decantavano. Anzi, ci sono state delle inchieste giudiziarie, che non auguriamo a nessuno e sulle quali siamo garantisti, che gettano discredito e ombre pesanti sulla correttezza etica e morale di molti degli eletti del 5 Stelle. La perdita dell’XI Municipio, il terzo della serie, e’ la conseguenza della mala gestione fino ad oggi del Comune di Roma e quindi, a cascata, anche dei Municipi. Il calo dei consensi e la lontananza dai territori e’ palpabile ma non e’ questione di questo ultimo anno- ha detto Giannini- Gia’ dopo il primo, in cui c’e’ la solita luna di miele con l’elettore, si e’ visto che i Cinque Stelle non erano in grado di amministrare bene la citta’, ne e’ testimonianza la lista degli assessori che si sono succeduti, di cui ho perso il conto, che non hanno dato continuita’ su alcune tematiche importanti per Roma, ad esempio quella dell’ambiente. Andiamo verso un trascinamento di un altro anno o due ma non c’e” la possibilita’ di potere recuperare”.

Il dopo Raggi per la Lega comincia gia’ da domenica: “Ci riuniremo all’hotel Holiday Inn sull’Aurelia dove si svolgeranno gli stati generali della Lega. Ci sara’ una conferenza programmatica, si parlera’ di Regione Lazio e molto di Roma Capitale. In quella sede verranno fuori delle proposte che costituiranno le linee guida della Lega, che si propone come forza di maggioranza nel centrodestra e come forza che punta a governare il Lazio e Roma. Bisogna guardare avanti, questa citta’ ha bisogno di progetti per la rinascita”.

Una delle proposte che avanza Giannini, da ex minisindaco, “e’ il potenziamento del potere dei Municipi. Dal centro della citta’ non si puo’ governare tutto, spesso i dipartimenti sono ingolfati o hanno risorse che spesso non si riesce a spendere o a controllare che vengano spese bene. Invece nei Municipi, se si mettono buoni amministratori, c’e’ una capacita’ di spesa maggiore. Non e’ stato cosi’ con i Cinque stelle, ma in passato i municipi erano quelli utilizzavano in modo piu’ virtuoso i fondi che arrivavano, proprio per il contatto diretto che avevano col territorio”.

Un nuovo e tanto atteso assetto (oltre che tanto discusso) dei poteri di Roma Capitale e piu’ fondi. Un obiettivo che pero’ la Lega da sola non puo’ centrare anche se forza di governo: “Il punto fondamentale di partenza e la riforma di Roma capitale. Fu portata avanti da Alemanno, poi si fermo’. Mi dispiace che i parlamentari eletti a Roma non facciano lobby per la citta’. Bisogna creare uno schieramento trasversale di deputati e senatori, come fanno quelli di altre citta’ o regioni che si battono per avere fondi o migliorare la situazione dei loro luoghi- ha sottolineato Giannini- Roma e’ la capitale e nessun nazione al mondo si permette di lasciare che la propria capitale, fiore all’occhiello per i turisti o chi viene per viaggi d’affari, sia lasciata in queste condizioni. Questa e’ la grave lacuna della classe politica romana di vertice e questa e’ una delle emergenze che dobbiamo affrontare”.

Per questo, secondo Giannini “bisogna avere un sindaco e trovare una persona che abbia il carisma e la personalita’ per portare ai piu’ alti livelli questo dibattito su Roma capitale. Ricordo, quando ero presidente di Municipio, che solo i pullman che passavano sull’Aurelia e via Gregorio VII per andare a San Pietro determinavano un’usura del manto stradale non paragonabile a quella di Rieti o Firenze. Gia’ la manutenzione strade di quel tratto di strade da sola meritava fondi in piu’. Sulla manutenzione stradale, il decoro, il conferimento dei rifiuti, la raccolta porta a porta la nostra citta’ deve avere un trattamento particolare, non perche’ ci riteniamo i piu’ belli ma perche’ ci sono dati oggettivi che fanno si’ che Roma necessiti di fondi per risolvere questi problemi”.