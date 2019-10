Giannini: Raggi e Zingaretti ammettano fallimenti dopo dimissioni Cda Ama

Roma – “La soluzione alla piaga rifiuti nella Capitale, non sta nè alla fantomatica proroga concessa al Campidoglio dalla Regione, nè alla riapertura della discarica di Malagrotta. Sia la Sindaca Raggi e sia il governatore del Lazio Zingaretti, dopo anni di prese in giro sulla pelle e sulla salute dei cittadini, soprattutto alla luce delle dimissioni in blocco del Cda di AMA, siano oggi onesti nell’ammettere i loro reiterati fallimenti sulla raccolta della spazzatura e rassegnino immediatamente le dimissioni dai loro incarichi”. È quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini.

“Su Malagrotta – aggiunge – più che parlare oggi di sito risolutore, ci sarebbe da ricordare le tante campagne contro sia dei 5 Stelle che dello stesso Pd che ne hanno sempre invocato la chiusura per questioni ambientali e di gestione. Come mai, oggi, tornano sui loro passi? La verità – prosegue Giannini – è che la Raggi, malgrado i tanti rimpasti della sua giunta, non è mai riuscita a sollecitare e a valorizzare una sua municipalizzata che oggi alza le mani e si arrende, mentre dalle parti della Pisana si attende ancora (invano) un piano regionale sui rifiuti vero e credibile e non utopico e irrealizzabile come avanzato finora dalla giunta guidata da Zingaretti”.

“Per questi motivi – conclude il consigliere della Lega Giannini – ho avanzato oggi una richiesta ufficiale all’assessore regionale all’Ambiente, per dirimere una volta per tutte la questione attraverso la convocazione di un’audizione speciale con tutti i soggetti interessati. Il tempo delle chiacchiere, considerata l’emergenza, per quanto riguarda la Lega, è già scaduto ‘ieri'”.