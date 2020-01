Giannini: Raggi e Zingaretti devono andare a casa

Roma – “Questa mattina abbiamo manifestato davanti la sede della giunta regionale del Lazio per ribadire ancora una volta tutti i fallimenti della maggioranza a guida Zingaretti. Dopo sette anni, questa Regione attende ancora un piano rifiuti certo che possa permettere a tutti di uscire dall’emergenza in cui ci troviamo. E mentre il governatore nicchia e resta come al solito immobile dinanzi a ogni problema, la sindaca di Roma, dopo l’ennesima individuazione di una discarica, e’ riuscita perfino a fare peggio facendosi bocciare dalla sua maggioranza la proposta. Trattasi insomma di un teatrino osceno e indecoroso che sta mettendo in ginocchio definitivamente sia la Capitale d’Italia che la nostra Regione. Zingaretti e Raggi vadano oltre Di Maio che oggi rassegnera’ le proprie dimissioni da capo politico dei 5 Stelle e si dimettano immediatamente dai loro incarichi. Roma e il Lazio meritano di tornare al voto immediatamente ponendo fine ai ‘gira la ruota’ di questo duo sciagura”. È quanto dichiara Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega.