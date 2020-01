Giannini: Regione Lazio dia notizie su nave crociera Civitavecchia

Roma – “In merito alla vicenda della nave da crociera ferma da questa mattina nel porto di Civitavecchia, vorremmo sapere dalla giunta regionale del Lazio e in particolare dall’assessore alla Sanita’, quali misure sono state finora adottate per gestire la situazione e se i nostri ospedali sono in grado di rispondere a una eventuale domanda cosi’ massiccia di pazienti. Inoltre, se nel frattempo e’ stata predisposta o pensata una unita’ di crisi specifica”.

“In questo momento, come giustamente ribadito dal sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco occorre innanzitutto ricevere rassicurazioni in merito sullo stato di salute dei passeggeri prima di farli sbarcare in citta’. Mi auguro che martedi’ prossimo, nel corso del consiglio regionale dedicato alla Sanita’ in cui ribadiro’ quanto detto, sia presente anche la giunta al completo per riferire all’aula e ai cittadini come questa maggioranza si sta muovendo sul fronte coronavirus”.

È quanto dichiara il consigliere regionale del Lazio della Lega, Daniele Giannini, membro della commissione Sanita’.