Giannini: Regione Lazio ha perso due mesi di tempo

Roma – “La Fase 2 inizia all’insegna della totale impreparazione della Regione Lazio che ha perso due mesi di tempo prezioso senza mettere in campo le necessarie azioni per prevenire una ripresa dei contagi e garantire la salute dei cittadini. Si fanno pochissimi tamponi, non ci sono indagini epidemiologiche, mappatura inesistente. Ci si limita a prendere atto di chi si sta male o muore. Zero assoluto. Si e’ puntato tutto sulla chiusura a casa dei cittadini sperando che il virus sparisse. Ma non si e’ fatto nulla per accompagnare in sicurezza la ripartenza della vita economica e sociale, favorendo misure che possano tenere insieme distanziamento sociale e ripresa delle attivita’”.

Lo dichiara Daniele Giannini, consigliere della Lega in Consiglio regionale del Lazio, che aggiunge: “Se non fossimo in una situazione drammatica, farebbero solo sorridere le parole dell’Assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, che oggi se ne esce con un’intervista in cui dichiara che e’ ‘troppo presto per riaprire’, cosi’ pensando forse di sottrarsi alle proprie responsabilita’. Invece le sue parole indignano e preoccupano. Con il lockdown si e’ chiesto un sacrificio enorme ai cittadini – conlude Giannini – ma nel frattempo la Regione Lazio e’ rimasta in panchina ad assistere agli eventi”.