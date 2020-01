Giannini replica a Raggi: tra un anno citofono te lo suonano romani

Roma – “Tranquilla VirgÌ, tra un anno il citofono te lo suonano i romani…”. Cosi’ in un tweet il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, ha commentato il cinguettio della sindaca di Roma che a sua volta invitava i romani a staccare la corrente dei citofoni per domenica 16 febbraio quando e’ prevista una manifestazione a Roma con la presenza del leader leghista, Matteo Salvini.

“A Matteo non solo apriranno il portone- ha aggiunto Giannini- ma gli offriranno anche un caffe’. Se suona la Raggi, non credo che possa ricevere ospitalita’ per come ha ridotto Roma”.