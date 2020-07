Giannini: sanificare centri anziani in attesa riapertura

Roma – “In riferimento all’ordinanza del 30 giugno 2020 della sindaca di Roma Virginia Raggi con la quale e’ stata prorogata fino al 30 settembre la chiusura dei Centri anziani, questa mattina ho chiesto al governatore del Lazio Zingaretti e all’assessore alla Sanita’ D’Amato, di effettuare gratuitamente, in collaborazione con le Asl, i tamponi nasofaringei agli utenti dei Centri anziani, in vista della loro imminente riapertura”. Lo afferma in una nota Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega.

“Mi auguro inoltre che la stessa sindaca- aggiunge- possa prevedere nel frattempo alla sanificazione dei locali comprese le eventuali aree esterne adiacenti tutelando cosi’ la salute dei soggetti piu’ esposti al contagio da Covid-19. Per troppi mesi, gli anziani, complice il coronavirus, non sono riusciti a frequentare e a godere di quei luoghi che il piu’ delle volte rappresentano l’unico antidoto alla loro solitudine e alla loro socialita’. Rientrare nei centri anziani in tutta sicurezza diventa quindi di primaria importanza”.