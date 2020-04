Giannini: sanità Lazio è un disastro ma Zingaretti pensa a ‘Bella Ciao’

Roma – “Il governatore Zingaretti, mentre le nostre case di cura registrano il collasso dovuto al Covid-19, mentre i contagi non si arrestano, mentre si continua a vivere in piena emergenza e con un comune laziale confinato a zona rossa, mentre si e’ persa ormai ogni traccia delle sue fantomatiche mascherine, non trova altro di meglio che ‘sposare’ la causa dell’Anpi per il 25 aprile invitando tutti i cittadini a intonare dai propri balconi la desueta ‘Bella ciao’ che l’altro parla di liberazione mentre il Pd fa l’esatto contrario permettendo lo sbarco di migliaia di clandestini invasori ogni giorno e assoggettando l’Italia al dominio tedesco tramite il Mes. Noi, oltre a non sposare questa causa e a invitare i cittadini a cantare semmai l’inno d’Italia, gli risponderemo dai nostri balconi con un fragoroso ‘bello ciao’ per i danni che ha prodotto nella nostra regione con la speranza che possa finire al piu’ presto la sua fallimentare esperienza governativa”. Cosi’ in un comunicato Daniele Giannini, consigliere regionale del Lazio della Lega.