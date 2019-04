Giannini: sit-in per dire ‘no’ ai Rom a Casalotti

Roma – “La Lega dice ‘No’ a possibili trasferimenti di Rom nel quartiere Casalotti di Roma. Domani, sabato 6 aprile, alle ore 17, manifesteremo in piazza Ormea contro quella che sembra essere gia’ una decisione assodata da parte della sindaca Raggi. Dopo il centro Enea, dopo via Verzuolo, dopo l’accampamento abusivo de ‘La Monachina’, i 5 Stelle vogliono trasformare il XIII municipio di Roma in un ricettacolo di delinquenza senza porre in essere politiche di inclusione sociale e di integrazione”.

E’ quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini. “Quello che sta accadendo a Torre Maura- prosegue Giannini- potrebbe ripetersi anche a Casalotti. Chiediamo da sempre sicurezza e legalita’ nei nostri quartieri e non improvvisazioni dovute alle inadeguatezza dimostrate fino a oggi della maggioranza che governa da quasi tre anni la citta’. La Raggi se ne faccia una ragione. Casalotti come il XIII municipio hanno gia’ dato in termini di accoglienza e la Lega e’ pronta alle ‘barricate'”.