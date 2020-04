Giannini: stop spostamenti clandestini da Cas a Hotel Capannelle

Roma – “Se la Asl Roma 2 confermera’ la notizia di stoppare il trasferimento dei migranti dai Centri di accoglienza della Capitale presso l’hotel Capannelle, si tratta senza dubbio di un passo importante che testimonia la difficolta’ di gestione che denunciamo ininterrottamente ormai da due settimane e che le battaglie che la Lega porta avanti sul territorio a fianco dei cittadini portano sempre a dei risultati”. È quanto dichiara Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega, autore di una interrogazione in merito e da 15 giorni impegnato in prima linea per difendere i cittadini del quartiere Statuario di Roma.

“Da quello che ci e’ stato assicurato ma continueremo a non mollare la presa e a vigilare- aggiunge- gli attuali migranti ospiti all’interno dell’hotel termineranno la quarantena e verranno riportati poi nel luogo di provenienza. Quelli piu’ agitati, al contrario, verranno immediatamente portati via. Resta il rammarico- conclude Giannini- di aver portato all’esasperazione un intero quartiere prima di giungere a una soluzione di buon senso. Tipico della giunta regionale a guida Zingaretti che, da sempre, o arriva in ritardo anche sulle questioni piu’ delicate, o peggio ancora non arriva per niente”.